Ergebnis 5. Spieltag Duell zwischen TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II endet mit Remis 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.
Möser/MTU. Auf dem Sportplatz haben 43 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und dem SV Arminia Magdeburg II verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Möser
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II
TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Gonsior, Schilf (49. Schlaizer), Thon, Kliemann, Rudolf, Kersten (68. Rogge), Spanka (78. Mäser), Gerbig, Thiele, Drobysh
SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Krühne-Ploetz, Berisha, Schütz, Diener, Ahmed (68. Thürnagel), Ellebrecht, Michalek (68. Althaus), Chwoika, Kreuter (46. Mohammed), Lang (46. Truong)
; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43