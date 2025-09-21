Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Duell zwischen TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II endet mit Remis 0:0

Möser/MTU. Auf dem Sportplatz haben 43 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und dem SV Arminia Magdeburg II verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Gonsior, Schilf (49. Schlaizer), Thon, Kliemann, Rudolf, Kersten (68. Rogge), Spanka (78. Mäser), Gerbig, Thiele, Drobysh

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Krühne-Ploetz, Berisha, Schütz, Diener, Ahmed (68. Thürnagel), Ellebrecht, Michalek (68. Althaus), Chwoika, Kreuter (46. Mohammed), Lang (46. Truong)

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43