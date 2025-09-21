Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 62 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Tyler Kumbu traf für den SV Einheit Bernburg e.V. in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dean Haisch den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Nienburg gegen SV Einheit Bernburg – Minute 42

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Joey Ziebell, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Die Nienburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Lorenz, Ziebell, Stöhr, Schielke (46. Hellwig), Rosenberger (72. Borchert), Brett, Haisch

SV Einheit Bernburg: Malz – Lorenz (45. Fleck), Lampe (46. Köhler), Kumbu (34. Desivojevic), Münzer, Kohl, Kühne (46. Kersten), Schaaf, Krug, Kommritz, Rothmann

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62