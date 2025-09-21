Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Stahnsdorf/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem RSV Eintracht 1949 und FC Grimma. 68 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (86. Koschembahr), Göth, Plumpe (55. Hellwig), Kruska, Seeger (55. Yatkiner), Ekalle, Fron (70. Hauck), Samson, Güllmeister, Mustapha

FC Grimma: Cap – Werner, Öner (55. Markus), Kind, Katzenberger, Wächtler (90. Seidl), Rieger, Janz, Pistol, Vogel, Mattheus (77. Spreitzer)

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68