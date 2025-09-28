Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Yesse Grabe vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yanik Quaschny das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (41.). Das zweite Tor : Erneut setzte Quaschny den Ball ins Netz.

Yanik Quaschny kickt SG Blau-Weiß Neuenhofe in 2:0-Führung – 47. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Germania Olvenstedt e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Dennis Kapsch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (75.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – L. Tamm, Anders, Aleithe, Stärke, Natho, Troppenz, Quaschny, Neumann, Riecke, Chelvier

Germania Olvenstedt: Schade – Hoyer, Zahiti, Kohl, Schäfer, Kapsch, Farhangnia, Eckardt, Bühring, Golde, Shen

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32