weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesliga 5 (A) - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 6. Spieltag: Kräftemessen zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser endet unentschieden 0:0

Ergebnis 6. Spieltag Kräftemessen zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser endet unentschieden 0:0

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Aktualisiert: 28.09.2025, 16:51

Burg/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser mit einem torlosen 0:0 (0:0). 36 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niegripp live dabei. Insgesamt acht Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
  • Austragungsort: Burg
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – B. Tuchen, P. Tuchen (46. Fraaß), Hensel (32. Opitz), Rudolph, L. Schmidt, Maltritz, Kunze (46. Wendler), Abagat (58. Müller), Grunewald (75. Endert), Pasedag
TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Drobysh (65. Rogge), Schilf (77. Schlaizer), Helbig, Rudolf (46. Gerbig), Kliemann, Thiele, Hübner (41. Müller), Gonsior, Farkas, Spanka
; Zuschauer: 36