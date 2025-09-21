Der Post SV Stendal erzielte am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nigel-Miguel Riedel traf für den Post SV Stendal in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nigel-Miguel Riedel kickt Post SV Stendal in 2:0-Führung – Minute 86

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark kassierte zweimal Gelb. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Riedel den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Stendaler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein. Der Post SV Stendal rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Kniep, Riedel, Fanta, Ihennacho (55. Singh), Rasuly, Wallbaum (80. Jameel), Lenz (57. Imiolczyk), Winkler, Michael, Hubrig

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Nikolai (46. Schulze), Kalbe, Paschke (15. Haberkorn), Storbeck (20. Sonnenberg), Seeger, Hildebrandt, Kapahnke, Steinmetz, Buchholz

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42