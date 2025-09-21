Der Post SV Stendal erzielte am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz Röxe geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nigel-Miguel Riedel traf für den Post SV Stendal in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nigel-Miguel Riedel kickt Post SV Stendal in 2:0-Führung – 86. Minute

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Riedel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (86.). In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Michael, Rasuly, Ihennacho (55. Singh), Riedel, Lenz (57. Imiolczyk), Fanta, Winkler, Wallbaum (80. Jameel), Kniep, Hubrig

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Kapahnke, Buchholz, Nikolai (46. Schulze), Hildebrandt, Steinmetz, Kalbe, Seeger, Paschke (15. Haberkorn), Storbeck (20. Sonnenberg)

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42