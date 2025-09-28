Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen die Germania Olvenstedt fuhr die SG Blau-Weiß Neuenhofe am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Neuenhofe/MTU. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Yanik Quaschny (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Neuenhofer legten nach. Wieder war Quaschny der Torschütze (47.).

Minute 47: SG Blau-Weiß Neuenhofe in Führung dank Doppelpack von Yanik Quaschny – 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Dennis Kapsch den Ball über die Torlinie bugsierte (75.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Neuenhofer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – L. Tamm, Natho, Aleithe, Quaschny, Anders, Riecke, Neumann, Troppenz, Chelvier, Stärke

Germania Olvenstedt: Schade – Bühring, Kapsch, Zahiti, Golde, Kohl, Schäfer, Shen, Hoyer, Farhangnia, Eckardt

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32