Ergebnis 7. Spieltag SSV 80 Gardelegen U19 erzielt einen Heimsieg gegen NSG Ohre Spetze mit 3:1
Gardelegen/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SSV 80 Gardelegen U19 nach einem klaren Rückstand die NSG Ohre Spetze mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.
Nach elf Minuten schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Flechtinger mussten nach 31 Minuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).
SSV 80 Gardelegen U19 und NSG Ohre Spetze – 1:1 in Minute 42
Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Gardelegen
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I
- Spieltag: 7
Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG Ohre Spetze kassierte einmal Gelb.
30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz eins.
Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze
SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Kuthe, Liebelt, Peters, Majewski, Teßmer, Hirschfeld, M. Linow, Wannagat, Schubert, Roitsch
NSG Ohre Spetze: Wirth – Pfarre, Engel, Metaj, Wehrmeister, Buthut, Scharenberg, Meyer, Bethge, Arnold, Möbbeck
Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30