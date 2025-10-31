Der SSV 80 Gardelegen U19 erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 30 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze.

Gardelegen/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SSV 80 Gardelegen U19 nach einem klaren Rückstand die NSG Ohre Spetze mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Nach elf Minuten schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Flechtinger mussten nach 31 Minuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG Ohre Spetze kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Kuthe, Liebelt, Peters, Majewski, Teßmer, Hirschfeld, M. Linow, Wannagat, Schubert, Roitsch

NSG Ohre Spetze: Wirth – Pfarre, Engel, Metaj, Wehrmeister, Buthut, Scharenberg, Meyer, Bethge, Arnold, Möbbeck

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30