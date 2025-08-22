Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark vor 52 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe freuen.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe haben sich am Freitag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Robin Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bismarker legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

2:0 Vorsprung für TuS Schwarz-Weiß Bismark – Minute 34

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Bismarker sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Michelsen, Kapahnke, Hildebrandt, Schmidt, Schulze, Kalbe, Seeger, Pietsch, Nikolai, Buchholz

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Aleithe, Tamm, Troppenz, Hasler, Natho, Neumann, Quaschny, Riecke, Chelvier, Ulrich

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52