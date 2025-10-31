Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Trainer Ronny Manegold aus dem Kräftemessen mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen das Team aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Minute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

35. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Führung dank zwei Treffern von Maddox Liam Kegel – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Robin Manegold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (68.). Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse, Manegold, Okunowski, Wolff (46. Jülich), Herbst (46. Räke), Abraham Maketh, Franke (46. Welz), Kegel, Fischer, Eckert (46. Mohr)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Küstermann, Querfurt, Gelbke, Wolfram, Fricke, Fromme (8. Häckert), Meißner, Fischer, Weise

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30