Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt unter Leitung von Trainer Ronny Manegold feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Plötzkau 1921 mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen das Team aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Nach nur 13 Minuten schoss Maddox Liam Kegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Minute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

Minute 35: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Führung dank zwei Treffern von Maddox Liam Kegel – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robin Manegold den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (68.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener entschieden. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Fischer, Wolff (46. Jülich), Kegel, Manegold, Ilse, Eckert (46. Mohr), Herbst (46. Räke), Abraham Maketh, Franke (46. Welz), Okunowski

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Weise, Fromme (8. Häckert), Meißner, Küstermann, Fischer, Wolfram, Fricke, Gelbke, Fleck, Querfurt

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30