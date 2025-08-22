Eine Niederlage für die NSG Waldersee/Mildensee besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 26 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2 live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wünsche, Rintelmann, Presche, Noth, Klausner, Rudolph (39. Rücker), Appelt, Meiling, Kern (59. Schmidt), Richter (88. Rettig)

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Brückner, Gebele, Jaschinski (84. Schmidt), Marquardt (46. Thomae), Stockmann, Vetter (46. Berger), Plonski, Brückner (38. Störer), Schindler, Hannusch (33. Effenberger)

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26