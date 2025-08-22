Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 810 Fußballfans am Freitag das Match zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die SG Rot-Weiß Thalheim rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk, Schmökel, Schinkel (66. Hoffmann), Moroz, Wróblewski (90. Zahrt), Sonco (74. May), Prielipp, Kuras, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Seniura

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Ehrhardt (71. Hoffmann), Hlynianyi, Hadaschik (90. Born), Sumka (71. Gründling), Böhme, Bark (90. Galushyn), Günther, Weimann, Litzenberg

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810