Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bischofswerda/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen ist auf Augenhöhe geendet.

Julien Hentsch (FSV Budissa Bautzen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Bischofswerdaer FV 1 Kopf an Kopf mit FSV Budissa Bautzen – 1:1 in Minute 74

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Luis Bürger wurde für Leon Noah Scholze eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Norman Kloß für Toni Orosz den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

29 Minuten nach der Pause konnte Luis Bürger (Bischofswerda) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bischofswerda erzielen (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Krautschick, Rettig, Weiß, Scharfe, Hecker, Hofmann, Scholze (62. Bürger), Reh (79. Dolla), Stopp, Born

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik (79. Cellarius), Kloß (66. Orosz), Zech (90. Schäller), Käppler, Noack, Schröder, Hentsch (79. Haustein), Hennig, Rohlik, Gerhardi

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568