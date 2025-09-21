Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 6:2 (2:1) ging die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode von Trainer Marian Pohle Hindermann aus dem Kräftemessen mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Nach nur zwölf Minuten schoss Moritz Reik Mahring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und SV Plötzkau 1921 – 28. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann schafften es die Plötzkauer, die Dominanz der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder nochmal herauszufordern. Fischer schoss und traf in der 80. Spielminute ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:2 verließen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Fischer (46. Beyer), Gabriel, Pathak, Meyer, Hartrampf (46. Jackisch), Rosplesch, Beti, Elsner, Mahring, Ziesing

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Küstermann, Popp, Fricke, Weise, Fromme, Landgraf (63. Häckert), Meißner, Fischer, Fütz, Gelbke

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28