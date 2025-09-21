Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein RSV Eintracht 1949 gegen den FC Grimma ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. Auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 haben 68 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem FC Grimma verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Göth, Ekalle, Samson, Kruska, Seeger (55. Yatkiner), Güllmeister, Krüsemann (86. Koschembahr), Fron (70. Hauck), Plumpe (55. Hellwig), Mustapha

FC Grimma: Cap – Pistol, Janz, Kind, Vogel, Mattheus (77. Spreitzer), Rieger, Katzenberger, Werner, Öner (55. Markus), Wächtler (90. Seidl)

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68