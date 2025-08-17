Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (4:2) wider.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Erik-Nikolas Franke für Hadmersleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Oscherslebener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Clayton Stechhahn der Torschütze (18.).

Es stand Unentschieden. Die JSG Wernigerode konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Clayton Stechhahn schoss und traf in der 20. Spielminute zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Oscherslebener aber nicht abhängen. Franke versenkte den Ball in der 21. Spielminute ein weiteres Mal. 2:2. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi schoss und traf in der 62. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 7:3. Freystein schoss und traf in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Benjamin Welz (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – C. Stechhahn (40. Asemerom), Freystein, Wypior (23. T. N. Koch), Beck, Dübner (23. Turk), Schulz, L. P. Koch, Buchold, Deunert (62. Michaelis), C. Stechhahn (23. Hahne)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse, Kegel, Borchers, Fischer (46. Mohamed), Welz, Neumann, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Herbst, Franke, Mohamadi (66. Rengou)

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50