Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Lok Aschersleben fuhr die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Im Spiel zwischen Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Hagen Kitzmann am Ende der ersten Halbzeit, als Brendan Block für Aschersleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Minute 57 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gleichauf mit SV Lok Aschersleben – 1:1

Am Ende der Partie sollte es der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Schmidt den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Ilsenburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – L. Abel (46. Ahrends), Riemenschneider, Zelle (37. N. Schmidt), Schipp, Munzke (75. Henk), Mai (39. Parete), Busch, F. C. Schmidt, R. F. Abel, Knochen (59. Strauchmann)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko, Göring, Scherf, Stopin, Block, Ivanchenko (40. Fricke), Gurr, Böckler, Miroshnichenko, Breyer

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45