Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimbonus half der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Mittwoch nicht, als sie sich vor 60 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II verabschieden musste.

Oschersleben/MTU. Vor 60 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Manegold mit 0:3 (0:1) gegen Sargstedt geschlagen geben müssen.

Neo Justin Schürmann (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Junias Gustav Borchers baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt liegt 0:2 zurück – Minute 60

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb.

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Gustav Neumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (72.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Welz, Franke (46. Neumann), Borchers, Wolff (46. Mohamadi), Jülich (75. Al Awad), Gaßmann (46. Eckert), Okunowski, Grüneberg, Herbst (75. Abraham Maketh), Kegel

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Neumann, Schürmann, Henning, Herbst (54. Albrecht), Hartmann (36. Roßberg), Michl, Natow, Naujoks, Camara (54. Holstein), Richter

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60