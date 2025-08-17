Signifikant unterlegen zeigte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II in der Partie gegen den SV Plötzkau 1921 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Tore kassiert. Die Partie endete 1:5 (1:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Plötzkauer legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

Es sah nicht gut aus für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Abazid, Rheinschmitt (35. Kühnau), Holstein, Natow (58. Roßmann), Camara, Hartmann (74. Schindler), Herbst (66. Albrecht), Hotopp (27. Henning), Richter, Michl

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer, Landgraf, Küstermann, Wenzel (76. Häckert), Popp, Fricke, Querfurt, Meißner (46. Radicke), Fütz, Gelbke

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40