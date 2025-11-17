Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 37 Zuschauern über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Lennard Abel für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Ilsenburger konterten in der 23. Spielminute. Diesmal war Dean Haisch der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Max Kinzelt/Nienburg (76.), gefolgt von Nick Schmidt (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 85 und Lukas Lorenz (Nienburg) in Minute 90.+1. Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Lukas Lorenz den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (90.+1). Damit war der Sieg der Nienburger gesichert. Der Nienburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

Nienburg: Schumann – Ziebell, Rosenberger, Brett, Lorenz, Haisch, Lindner, Lenz, Rückriem, Kinzelt, Schneider

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Abel, Festerling, Munzke, Gessing, Schmidt, Schipp, Schmidt, Fricke, Abel, Ahrends

Tore: 0:1 Lennard Abel (3.), 1:1 Dean Haisch (23.), 2:1 Max Kinzelt (76.), 2:2 Nick Schmidt (85.), 3:2 Lukas Lorenz (90.+1), 4:2 Oskar Heinrich Skibbe (90.+5); Schiedsrichter: Laurin Jonas Schulze (Aschersleben); Zuschauer: 37