Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Coach Ronny Manegold aus dem Duell mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Maddox Liam Kegel (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Spielminute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

35. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vorne dank zwei Treffern von Maddox Liam Kegel – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robin Manegold den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (68.). Damit war der Triumph der Oscherslebener gesichert. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Kegel, Abraham Maketh, Fischer, Franke (46. Welz), Eckert (46. Mohr), Herbst (46. Räke), Ilse, Okunowski, Manegold, Wolff (46. Jülich)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Meißner, Gelbke, Weise, Wolfram, Fricke, Fromme (8. Häckert), Fleck, Querfurt, Fischer, Küstermann

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30