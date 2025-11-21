Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:4) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Hagen Kitzmann hat am Freitag vor 20 Zuschauern auf dem LokplatzPl.2 ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:4).

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Mathuk Panchol Abraham Maketh den Ball ins Netz (29.).

Minute 29: SV Lok Aschersleben mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ronny Manegold im gegnerischen Tor. Clemens Fischer traf in Minute 39, Noah Maximilian Jülich in Minute 43 und Yannick Okunowski in Minute 70. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

33 Minuten nach der Pause konnte Abdulla Amin Mohamed (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 6:0 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Lehmann (18. Stemmler), Ivanchenko, Breyer, Fricke, Scherf, Miroshnichenko, Stopin, Block

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Abraham Maketh (46. Franke), Fischer, Kegel, Okunowski, Jülich (46. Eckert), Ilse (66. Mohamed), Herbst (66. Rengou), Wolff (46. Mohr)

Tore: 0:1 Maddox Liam Kegel (17.), 0:2 Mathuk Panchol Abraham Maketh (29.), 0:3 Clemens Fischer (39.), 0:4 Noah Maximilian Jülich (43.), 0:5 Yannick Okunowski (70.), 0:6 Abdulla Amin Mohamed (78.); Schiedsrichter: Felix Müller (Aschersleben); Zuschauer: 20