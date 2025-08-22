In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Stahl Thale und ging 1:8 (1:4) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Auf dem LokplatzPl.2 wurden die Fans des SV Lok Aschersleben am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Acht Bälle gingen Keeper Matti Constantin Schneidewind ins Netz. Das Spiel endete 1:8 (1:4).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Diego Könnecke für Thale traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Könnecke den Ball ins Netz (9.).

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 im Rückstand – 9. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Matti Constantin Schneidewind. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Lok Aschersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Louis Matthias Maurer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Thaler aber nicht mehr einholen. Die Ascherslebener sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Miroshnichenko, Müller, Gurr, Göring, Y. Ivanchenko, Thon (21. Fricke), Böckler, Z. Ivanchenko (28. Stemmler), Stopin, Scherf

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Maurer, Leifholz, Grasemann, Schröder, Böhnstedt, Ilgeroth, Könnecke, Serafin, Gohlke, Quasthoff

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25