Die SG 1948 Reppichau hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den Dessauer SV 97 mit 0:2 (0:0).

Osternienburg/MTU. Das Match zwischen Reppichau und Dessau ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Franz Deutschbein (Porst OT Köthen) eine Gelbe Karte an die Reppichauer (39.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Spieler Nummer 3 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (46.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

SG 1948 Reppichau gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 79

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Dessauer SV 97 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christoph Suren.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – Dessauer SV 97

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Wollmerstädt, Meyer (17. Hirschmann), Gassner, Sachse, Hamann (36. Wartemann), Stock, Ehrenberg, Pelz, Storm

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 0:1 (46.), 0:2 (79.); Schiedsrichter: Franz Deutschbein (Porst OT Köthen); Zuschauer: 24