Die JSG Lutherkicker hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 1:3 (0:1).

Wittenberg/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Zaddach mit 1:3 (0:1) gegen Zerbst geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Louis Rauschenbach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (42.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst kassierte noch einmal Gelb (50.). Die Zerbster konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Paul Zager der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Toni Luis Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (77.). Die JSGer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Dorn, Kautzsch, Staack (67. Haberzeth), Mateus, Geißler (82. Kiewel), Mrasek, Sprenger, Hassani (46. Henze), Zager (67. Körner), Grabo (46. Renner)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht (89. Schmidt), Hänsel (62. Syring), Rauschenbach, Hahn, Friedrich, Nehring (62. Abdulrahman), Becker, Hanuszkiewicz, Geilich, Schmitz

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45