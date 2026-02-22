Eine herbe Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Kienfichten wurden die Fans des Dessauer SV 97 am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Reppichauer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Stock der Torschütze (20.).

Minute 20: Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu festigen (72.). Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Gassner, Storm, Wollmerstädt (78. Künkler), Hamann (25. Bachmann), Ehrenberg, Pelz, Stock (46. Marx), Wartemann

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12