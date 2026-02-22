Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Roman Laqua. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Lucas Menzel traf für die NSG SSC/RW Weißenfels in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

SV Fortuna Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 81

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Tim Schulze (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Meister, Böttcher, Shaqiri (64. Mohibi), Tapsoba (46. Heise), Gödecke, Prause (46. Kirchhoff), Telch, Czerwenka, Al-Chuaibi, Starikovskiy (74. Drizari)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Ulrich (67. Perrey), Wagner, Heerdegen, Kuhles, Menzel (61. Ohl), Sturm (86. Meyer), Kalkofen, Buttlar, Saedan

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31