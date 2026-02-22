Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der Haldensleber SC auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Arminia Magdeburg unterlag das Team von Tino Krebs mit 4:8 (4:6).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (6.).

1:1. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Timo Jakob traf in Spielminute 11 ein weiteres Mal. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Louis Neumann schoss und traf in der 16. Spielminute ein weiteres Mal. Gleichstand. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. So einfach ließen sich die Haldensleber nicht abhängen. Jannes Michael Prokop schoss und traf in der 32. Spielminute per Strafstoß. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Schultz versenkte den Ball in Minute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Neumann schoss und traf in Spielminute 45 noch einmal. Eine echte Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Louis Hering versenkte den Ball in Spielminute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Schultz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:8 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Grmay (46. Petrochenko), Madaus, Fölsch, Sulfrian, Prokop (90. Schürmann), Ahlfeld, Boege, Schnee, Thal, Neumann

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch (64. Hering), Stackfleth, Schoendube (46. Sheviakov), Gerlach, Jakob, Schultz, Beyer (70. Scharfe), May, Reka, Kranz

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40