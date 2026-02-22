Eine bittere Schlappe erlitt der FC Einheit Rudolstadt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfB Empor Glauchau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 125 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Glauchau beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Florian Hähnel für Glauchau traf und drei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Glauchauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (54.).

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 54. Minute

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FC Einheit Rudolstadt steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Werrmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (90.). Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Ensenbach (75. Rupprecht), Schneider, Heß (79. Barthel), Frackowiak, Schlegel, Kponton (46. Zerrenner), Starke, Rühling

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Ullmann, Sieber, Barth (83. Bernert), Rühling (61. Luge), Hertel (76. Sovago), Bernhardt, Knoll, Riesen (76. Gaida), Werrmann, Hähnel

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125