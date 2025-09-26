Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Nachwuchs FC Landsberg mit 1:2 (0:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag haben sich die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Yannis Noah Scheller (Nachwuchs FC Landsberg) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Landsberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Elias Kern der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Minute 61 NSG Waldersee/Mildensee auf Augenhöhe mit Nachwuchs FC Landsberg – 1:1

Schon fünf Spielminuten später konnte Max Hellie (Landsberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Mannschaft erzielen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Rücker (46. Rintelmann), Klausner (46. Richter), Wünsche, Rudolph (46. Appelt), Noth, Kuster (59. Rettig), Meiling (59. Schmidt), Kern, Wille, Presche

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Weygant, Lorenz, Ludwig, Koch (78. Schmidt), Ketzel, Perll, Gauck (12. Hellie), Gebhardt (55. Lorbeer), Schneider

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80