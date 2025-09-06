Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich die NSG Gräfenhainichen vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Sandro Seidel (14.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel NSG Gräfenhainichen gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 14

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Pause konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Mit 5:2 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Effenberger (46. Hannusch), L. A. Brückner, Jaschinski (76. Zimmermann), Schindler, Stockmann, E. A. Brückner, Plonski, Störer (46. Grimm), Gebele (46. Kluger), Vetter (46. Thomae)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kietz, Brand, Loschwitz, Seelig, Marku, Seidel, Schröter, Kozlowski, Giss, Hartung (41. Toldea)

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50