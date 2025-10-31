Der SV Blau-Rot Pratau U19 erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 40 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee.

Wittenberg/MTU. Pratau – Waldersee/Mildensee: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Kalboun den Ball ins Netz (31.).

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Alnazzal den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Wittenberger gesichert. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Almaao, Pötzsch, Abendroth, Kruse, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Al Falougi, Küpper, Kalboun, Alnazzal, Mustafa

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Meiling, Gladosch, Presche, Klausner, Rintelmann (46. Richter), Rücker, Schmidt, Kern, Rudolph, Wünsche (71. Kuster)

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40