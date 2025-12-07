Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Wochenende hat der TSV Eintracht Lützen auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg unterlag das Team von Patrick Halle mit 1:5 (1:2).

Lützen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Lützen eine Niederlage gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg hinnehmen. 1:5 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Malte Laufer für Lützen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Faruk Ilyas Ölmez den Ball ins Netz (30.).

TSV Eintracht Lützen Kopf an Kopf mit TSG Wörmlitz-Böllberg – 1:1 in Minute 30

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Emir Redzhebov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu festigen (85.). In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – K. Nadolny, Neidhold, Weiß, Staude, Meyer, F. M. Nadolny, Tober, Pretzsch, Hristov, Laufer

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ölmez, Ouedraogo, Moussa Diop, Schulze, Löbel, Schulze, Abo Zamr, Haase (46. Gorgas), Redzhebov

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20