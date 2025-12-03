Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem beeindruckenden 7:2 (5:1) ging der 1. FC Zeitz von Trainer Stefan Meißner aus dem Kräftemessen mit dem Sportring Mücheln (Flex) vom Platz.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (5:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Kämpfe den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (10.).

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Müchelner dran: Niklas Richter schoss und traf in der 21. Minute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Zeitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Dann gelang es den Müchelnern, die Dominanz der Zeitzer nochmal herauszufordern. Richter versenkte den Ball in Minute 55 zum zweiten Mal. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Zeitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Ali Abdullahi Hassan versenkte den Ball in Minute 58. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Philip Mike Rieger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 ausbaute (86.). Damit war der Triumph der Zeitzer entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Eckardt, Felgenträger, Kämpfe, Rolke, Reiche, Schröter, Schubert, Rothe

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Claus, Kitze, Richter, Hellfayer, Büttner, Heine, Reinboth, Marggraf

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29