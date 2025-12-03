Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf fuhr die TSG Wörmlitz-Böllberg am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Halle/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wörmlitz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Nach lediglich 22 Minuten schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Allasan Diouf Moussa Diop der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg führt mit 2:0 – Minute 51

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Tim Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Mertendorfern noch ein Tor zu bescheren (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj, Moussa Diop, Redzhebov, Ölmez, Ouedraogo, B. L. Schulze, Haase (62. Löbel), S. F. Schulze (57. Funke), Abo Zamr

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Schade, Jurke, Seyfarth, Mehlig, Schmidt (46. Boltze), Schumann, Kuballa (46. Weibezahl), Kusch, Roßner

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25