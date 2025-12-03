Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 11 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 11 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Halle mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

In Minute 13 schoss Ferdinand Buchhorn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (23.).

23. Minute: VfB 1906 Sangerhausen baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 gelang es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (75.). In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Buchhorn, Ruppe (70. Hering), Ehrich, Schremmer (85. Schweigert), Grenzebach (80. Schoder), Bühling, Schütz, Halle (90. Zarkua), Lange

Turbine Halle: Worch – Saile, Heidelberger, Waschkowitz, Obier (3. Löser), Ries, Brandt, Schneider, Só, Hoffmann (46. Sultanaliev), Sikora (60. Zaeske)

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11