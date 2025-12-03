Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 9:0 (4:0) fegte das Team der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Weißenfels/MTU. Neunmal hat die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am Sonntag gegen die Rivalen aus Lützen eingenetzt. 9:0 (4:0) für die Naumburger.

Spieler Nummer 6 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 10 (18.) erzielt wurde.

kickt SG Fortuna Leißling / SC Naumburg in 2:0-Führung – Minute 18

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 17 den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Naumburger gesichert. Die Naumburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, Weiß, Staude, Hristov, Tober, Pretzsch, Nadolny, Putzer, Nadolny, Meyer

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28