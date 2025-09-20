Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem 1. FC Zeitz ein 5:4 (2:4)-Heimsieg über den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:4).

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Moritz Hofmann für Großgräfendorf traf und in Spielminute 15 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Lauchstädter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (19.).

1:1. Der SV Großgräfendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jonas Henze versenkte den Ball in der 26. Spielminute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). So leicht ließen sich die Zeitzer nicht abhängen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Ali Abdullahi Hassan, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zeitzer zu entscheiden (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Müller, Rothe, Kämpfe, Felgenträger, Rieger, Thäle (30. Flesch), Medovkin, Rolke, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Brausch (24. Eckardt)

SV Großgräfendorf: Deubel – Hofmann, Uhlmann (57. Wolf), Geier, Bunzel (84. Lautenschläger), Weniger, Henze, Tietze, Meyer (30. Goldschmidt), Werner, Ernst

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35