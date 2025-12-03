Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 11 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 11 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Halle mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

Ferdinand Buchhorn (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (23.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 schaffte es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (75.). In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle (90. Zarkua), Schremmer (85. Schweigert), Schütz, Buchhorn, Bühling, Ehrich, Bärwolf, Grenzebach (80. Schoder), Ruppe (70. Hering), Lange

Turbine Halle: Worch – Ries, Obier (3. Löser), Hoffmann (46. Sultanaliev), Brandt, Só, Schneider, Heidelberger, Saile, Waschkowitz, Sikora (60. Zaeske)

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11