Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 9:1 (2:0) fegte das Team des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Platz.

Zeitz/MTU. Neunmal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gegner aus Langendorf/Zorbau eingenetzt. 9:1 (2:0) für die Zeitzer.

Paul Schubert traf für den 1. FC Zeitz in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

2:0 Vorsprung für 1. FC Zeitz – 36. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, das Match war jedoch verloren. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:1 zu festigen (90.). Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Schubert (46. Flesch), Rolke, Michel, Medovkin (58. Pfützner), Eckardt (46. Müller), Kämpfe, Rothe, Thäle, Felgenträger (69. Ivanovski), Reiche

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Keil, Panser, Gontscharow (85. Richter), Ostermann, Linke, Petersen (34. Pydde), Rößler, Heil, Konietzka (79. Sittner), Vorwerk

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33