Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 9:1 (2:0) fegte das Team des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Platz.

Zeitz/MTU. 9:1 (2:0) in Zeitz: Ganze neun Bälle hat das Team von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gäste aus Langendorf/Zorbau untergebracht.

Paul Schubert (1. FC Zeitz) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yaroslav Medovkin den Ball ins Netz.

Minute 36: 1. FC Zeitz liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:1 zu erweitern (90.). Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Schubert (46. Flesch), Eckardt (46. Müller), Felgenträger (69. Ivanovski), Kämpfe, Rothe, Reiche, Thäle, Michel, Medovkin (58. Pfützner)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Keil, Vorwerk, Heil, Konietzka (79. Sittner), Linke, Petersen (34. Pydde), Ostermann, Panser, Rößler, Gontscharow (85. Richter)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33