Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) feiern. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 10:0 (6:0).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Schkopauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (5.).

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die JSGer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In der 90. Minute gelang es Trisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Schkopauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Trisch, Voigt (29. Ofiara), Seifert, Querfeld, Harmatha, Eckert, Lizon

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ramo, Abdullah, Ehsas, Deckner, Alhammoud, Azab, Alabud, Ghriwati (45. Darwish)

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37