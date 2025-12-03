Die TSG Wörmlitz-Böllberg errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wörmlitz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze traf für die TSG Wörmlitz-Böllberg in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Allasan Diouf Moussa Diop den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt in Minute 51 2:0 vorn

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Tim Schumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Mertendorf erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Haase (62. Löbel), Ouedraogo, Moussa Diop, B. L. Schulze, Abo Zamr, Ölmez, Redzhebov, Hajrizaj, S. F. Schulze (57. Funke)

SV Mertendorf: Lehmann – Kuballa (46. Weibezahl), Schade, Schmidt (46. Boltze), Jurke, Mehlig, Roßner, Seyfarth, Burkhardt, Schumann, Kusch

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25