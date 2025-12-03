Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV errangen Stefan Meißner und sein Team 1. FC Zeitz gegen den Sportring Mücheln (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (5:1) wider.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (5:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Lennie Kämpfe für Zeitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Kämpfe (10.).

Dann waren die abgeschlagenen Müchelner dran: Niklas Richter traf in der 21. Spielminute. Der 1. FC Zeitz ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Mücheln legte nochmal vor. Richter versenkte den Ball in der 55. Minute noch einmal. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Zeitzern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Ali Abdullahi Hassan schoss und traf in der 58. Spielminute. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Philip Mike Rieger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:2 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Zeitzer gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Rothe, Felgenträger, Eckardt, Schubert, Reiche, Rolke, Schröter

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Reinboth, Marggraf, Heine, Kitze, Hellfayer, Büttner, Claus, Richter

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29