Der SV Merseburg 99 erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Alsaleh den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (82.). Damit war der Sieg der Merseburger gesichert. Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (72. Alsaleh), Daoud (76. Hoffmann), Alhussein Alramadan, Pietrzak, Kersten (76. Meyer), Geisler, Herashchenko, Ahmad (63. Idrizovic), Rabe (72. Reci), Ryll

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Schumacher (80. Mauder), Trisch, Lizon, Voigt (63. Mehlhose), Ofiara, Seifert, Bültermann, Querfeld, Harmatha

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37