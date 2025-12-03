Kantersieg für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Spieler Nummer 6 für Naumburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Naumburger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze (18.).

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 17 den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 verfestigte (87.). Damit war der Erfolg der Naumburger gesichert. Die Naumburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, Hristov, Tober, Nadolny, Putzer, Staude, Nadolny, Weiß, Pretzsch, Meyer

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28