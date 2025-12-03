Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte der TSG Wörmlitz-Böllberg ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wörmlitz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wörmlitz-Böllberg noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Allasan Diouf Moussa Diop erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

TSG Wörmlitz-Böllberg führt in Minute 51 mit 2:0

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Tim Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Mertendorfern noch ein Tor zu bescheren (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Haase (62. Löbel), Moussa Diop, Hajrizaj, S. F. Schulze (57. Funke), Ölmez, B. L. Schulze, Redzhebov, Abo Zamr, Ouedraogo

SV Mertendorf: Lehmann – Schmidt (46. Boltze), Jurke, Schade, Kuballa (46. Weibezahl), Seyfarth, Roßner, Schumann, Mehlig, Kusch, Burkhardt

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25