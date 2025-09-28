Kein Punktgewinn für TSG Wörmlitz-Böllberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit 4:5 (0:3) einen Misserfolg gegen die SG Döllnitz einstecken.

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (38.).

Die Schkopauer schafften es, nochmal zu erhöhen. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in Spielminute 43, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Dann gelang es den Hallensern, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Bereits fünf Minuten später konnte Trisch (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Schulze (75. Reso), Redzhebov, Hajrizaj (26. Ölmez), Löbel, Ouedraogo (45. Haase), Moussa Diop (45. Gorgas), Funke

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Schumacher, Voigt (59. Eska), Eckert, Querfeld, Lizon, Seifert, Trisch

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32